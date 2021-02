Mette Høgh Christiansen (S), udvalgsformand for Sundhed, Senior og Ældre, håber at få en masse brugbare svar. Foto: J.C. Borre Larsen

Nu skal borgerne fortælle hvor skoen trykker

Vordingborg - 17. februar 2021 kl. 05:04 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

»Hvordan har du det?«, spørger Vordingborg Kommune i en stor undersøgelse, der de kommende uger sendes ud til 2000 tilfældigt udvalgte borgere i Vordingborg Kommune. Spørgeskemaet er sendt via E-boks eller brevpost, og svarene indgår i Sundhedsprofilundersøgelsen 2021, der skal bruges til at sætte retningen for kommende sundhedstilbud i både Vordingborg Kommune og Region Sjælland.

- Sundhedsprofilen er et af de vigtigste værktøjer for os på sundhedsområdet. Den viser, hvor det går godt, og hvor skoen trykker. Vi bruger den aktivt i tilrettelæggelsen og prioriteringen af vores sundhedstilbud, fortæller Mette Høgh Christiansen (S), formand for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

- Målrettede og efterspurgte sundhedstilbud ligger udvalget meget på sinde, og de seneste sundhedsprofiler har givet anledning til at iværksætte en række nye forskellige initiativer, fortsætter hun.

Svarprocent topper

Undersøgelsen, der sætter fokus på trivsel, sundhed og sygdom, laves kun hvert fjerde år, og det er i år fjerde gang, den gennemføres. Undersøgelsen gennemføres samtidigt i alle landets kommuner, og i alt modtager cirka 300.000 danskere et spørgeskema.

Sidste gang svarede næsten to ud af tre af de adspurgte borgere i Vordingborg Kommune på spørgeskemaet, og dermed var Vordingborg sammen med Næstved de kommuner med flest besvarelser i Region Sjælland.

Mette Høgh Christiansen tror da også på, at mange igen i år vil tage sig tid til at svare på spørgeskemaet, netop fordi det er et særligt vigtigt spørgeskema.

- En høj svarprocent er afgørende for kvaliteten af undersøgelsen og dermed for, hvor præcist vi kan ramme med vores tilbud. Vi er opmærksomme på, at Covid-19 i år kan give nogle anderledes svar end tidligere, og det medtænker vi i analysen af svarene, fortæller hun.

Undersøgelse I alt modtager 34.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Region Sjælland et spørgeskema. Spørgeskemaet udsendes via E-boks eller pr. post.

Spørgeskemaet kan besvares til og med 12. maj.

SN-Fakta: Der trækkes lod om forskellige præmier blandt besvarelserne.

Læse mere om undersøgelsen på www.svar2021.dk.