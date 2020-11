- Man kommer ingen vegne i jobcentrene ved at presse folk, som i forvejen er presset med sygdom og økonomi, mener Marie Hansen, der her ses med DF-mundbind. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal alle ledige have værdig sagsbehandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal alle ledige have værdig sagsbehandling

Vordingborg - 27. november 2020 kl. 05:20 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

»Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling«.

Sådan står der i den nye beskæftigelsesplan for 2021-22, som kommunalbestyrelsen godkendte på onsdagens møde. Det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som har fastlagt fem vejledende mål, som landets kommuner skal forsøge at føre ud i livet for at få flere ledige i job.

Den nye målsætning, om at alle ledige skal have en værdig behandling, gav anledning til en større debat under mødet. For Nye Borgerliges John Pawlik virker det som om, at kommunen gør forskel på borgerne.

- Vordingborg Kommune har ikke det bedste ry for sagsbehandling. Den sætning kunne nok have være skrevet anderledes, sagde han.

John Pawliks partikollega Heino Hahn greb bolden om sagsbehandlingen i kommunen.

- Jeg har været med borgere i jobcentret, som ikke fik en pæn behandling. Jeg har også været med borgere i andre kommuners jobcentre, som heller ikke fik en pæn behandling, sagde Heino Hahn og kom med et forslag:

- Jeg synes, at man burde sende vores sagsbehandlere over til en anden kommune som brugere af systemet. Så havde de måske en anden indgangsvinkel, når de vendte tilbage, lød det.

At der ikke er nogen, som bliver behandlet ordentligt i kommunens jobcenter, ville borgmester Mikael Smed (S) ikke stå model til. Han henviste til kommunens egen undersøgelse i 2018, hvor langt de fleste borgere, som havde været i kontakt med jobcentret, enten var »meget tilfreds« eller »tilfreds« med oplevelsen.

Det fik DF's Marie Hansen til at pege på, at der "eddermame også var mange", der havde haft en dårlig oplevelse. Som eksempel pegede hun på sig selv.

- Jeg har selv været i jobcentret med en arbejdsskade, hvor der manglede værdighed. Jeg havde hele turen, hvor de fjernede mine sygedagpenge, fjorten dage inden jeg skulle opereres, sagde Marie Hansen, der bakkede op om Heino Hahns forslag, om at sende sagsbehandlerne om på den anden side af skranken for at prøve systemet på egen krop.

I den socialdemokratiske lejr var den nye gruppeformand Brit Skovgaard utilfreds med, at Heino Hahn og Marie Hansen kritiserede sagsbehandlerne.

- Det er vores medarbejdere, I taler om. I skærer alle over en kam, bebrejdede Brit Skovgaard.

- Selvfølgelig skal vi varetage vores medarbejdere, men vi skal ikke bare beskytte dem. Vi er valgt for at varetage borgernes interesserer, svarede Heino Hahn.

Der er tale om et tveægget sværd, mente Mikael Smed.

- Vi har som overordnet ansættelsesmyndighed for knap 4000 medarbejdere ansvaret for deres trivsel. Omvendt har vi også et ansvar for borgerne, når vi møder dem i en beskæftigelsessituation, opsummerede borgmesteren.

Den godkendte beskæftigelsesplan skal i de næste to år sikre sammenhæng mellem udfordringer, mål, resultatkrav og kommunens overordnede strategiske prioriteringer.