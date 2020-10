Vejtræer kommer der ikke nogen af, men planen er stadig, at Københavnsvej skal gøres en del pænere, end den er i dag. Foto: J.C. Borre Larsen

Nu skal Københavnsvej omsider gøres pæn

Vordingborg - 03. oktober 2020 kl. 07:04 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Fortovene og cykelstierne på Københavnsvej i Vordingborg trænger til en kærlig hånd og i det hele taget trænger indfaldsvejen i Vordingborg til at blive forskønnet.

Nu er politikerne i Plan- og Teknikudvalget klar til at sætte gang i den nødvendige renovering af den hårdt medtagede hovedfærdselsåre.

Det bliver dog ikke den store masterplan for forskønnelsen af Københavnsvej, der nu sættes i gang. I stedet frigiver man tre millioner til det mest nødvendige arbejde.

- Københavnsvej har været et tilbagevendende problem i de sidste 10-15 år mindst. Det giver ingen mening at blive ved med at tro, at vi kan finde penge til en stor forkromet løsning for hele vejen, lyder det fra udvalgsformanden.

- Men vi kan få rettet fortove og cykelstier op og få gjort det pænt og indbydende, så vi får en indgangsvej til byen, som vi kan være bekendt, lover udvalgsformand Michael Larsen (R).

Oprindeligt var der planer for en allé af træer, men fra kommunens side forklarer man, at det ikke er muligt at plante træer, da der ikke kan etableres tilstrækkelig sikkerhedszone mellem træ og kørebane indenfor det nuværende vejprofil.

Man vil dog undersøge, om der kan blive råd til at indsnævre vejen en smule ved at etablere vejbede med stauder eller buske mellem kørebanen og cykelstien.

- Vejbedene får vi nok råd til. Det vil pynte en hel del på vejen, lyder det fra udvalgsformanden.

Der er i budgettet afsat tre millioner kroner til Københavnsvej, hvor de første 300.000 kroner allerede er benyttet. Nu skal sagen videre til Kommunalbestyrelsen, hvor politikerne skal blive enige om at frigive de sidste 2,7 millioner til projektet.

Hvis Københavnsvej-renoveringen bliver godkendt, så er planen, at projektet kan sende i udbud hen over efteråret og vinteren, og at renoveringen kan gå i gang i foråret eller sommeren næste år.