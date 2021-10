Se billedserie »Toghusene« på Aarsleffsgade er kendt for farvespillet mellem de skiftevis gule og røde mursten. Nu skal husene rives ned, men de nye huse kommer til at ligne de gamle. Foto: Lars Christenen

Nu rives toghusene ned

Vordingborg - 19. oktober 2021 kl. 05:21 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det har trukket ud og trukket og trukket ud, men nu er det sikkert og vist. Mandag 25. oktober går nedrivningen i gang på Aarsleffsgade 15 til 37.

De små gamle "toghuse", der blev bygget til ansatte ved jernbanen tilbage i 1944, har længe været i så dårlig forfatning, at beboerne har været nødt til at blive genhuset andre steder.

- Boligerne er nedslidte og installationer og badeværelser er utidssvarende, men endnu værre er, at afdelingen de seneste år været plaget af fugtproblemer og skimmelvækst i både ydervægge, gulv- og tagkonstruktion, forklarer Jens Hartmann, direktør i Vordingborg Boligselskab.

Han har ventet længe på at kunne komme i gang med nedrivningen og genopførelsen af de i alt 12 rækkehuse. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde fik boligselskabet den sidste godkendelse af økonomien for nedrivningen og genopførelsen, så nu er banen ryddet for projektet.

Jens Hartmann understreger, at de nye rækkehuse udefra kommer til at ligne de gamle, med enkelte byggemæssige forbedringer. Det er et krav i den bevarende lokalplan for området, at de nye bygninger bevarer det arkitektoniske udtryk.

Indvendigt er der dog lagt op til den helt store forvandling, da rækkehusene vokser i kvadratmeter fra 64 til 85 kvadratmeter. Det skyldes, at mellembygninger ikke tidligere har talt med som beboelse. De bliver dog fremover en fast del af lejemålene, og boligselskabet benytter den ekstra plads til at lave større køkkener i lejlighederne.

- Tidligere har der været et meget lille badeværelser i lejlighederne, hvis man da overhovedet har kunnet kalde det for et badeværelse. Ved at flytte køkkenet ud i mellembygningen, så bliver der plads til både et større køkken og et større badeværelse, forklarer Jens Hartmann og tilføjer, at der også tænkes større tilgængelighed ind i de nye lejligheder med niveaufri adgang, så også gangbesværede og kørestolsbrugere vil kunne komme rundt i lejlighederne.