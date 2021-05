Se billedserie Christina Ritz-Andersen i sin butik med bæredygtigt tøj i uld, silke og hør. Den er én af de ni forretninger, der inviterer indenfor på pinsemarked. Foto: Mille Holst

Nu kommer også Pinsen på hjul

Vordingborg - 16. maj 2021 kl. 09:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Ni iværksættere på Jungshoved og ved Præstø er gået sammen om at lave et coronasikkert pinsemarked - hver for sig.

Det blev en stor succes, da lokale erhvervsdrivende i området omkring Præstø i november måned arrangerede et fælles julemarked hver for sig. "Jul på hjul" blev titlen på markedet, hvor borgere kunne tage på julemarked først i den ene, så i den anden butik. På den måde fik forretningerne vist sig frem og borgerne kom på marked - uden at man samlede mange mennesker på samme sted.

- Der blev taget godt imod ideen og der kom mange besøgende, fortæller Christina Ritz-Andersen, der selv står bag By Ritz, der sælger bæredygtigt tøj i uld, hør og silke.

Konceptet har arrangørerne derfor valgt at bibeholde, og nu bliver det gentaget i Pinsen, hvor ni lokale iværksættere inviterer nysgerrige indenfor med hensyntagen til coronarestriktionerne.

- Det bliver et marked, selvom vi ikke lige kan stå det samme sted, forklarer Christina.

Lørdag til mandag i Pinsen, 22.-24. maj er dørene åbne klokken 10-17 hos de ni virksomheder, der spænder over keramik, smykker, grafik, malerier, trævarer, jernmøbler, spiritus, bæredygtigt tøj i naturlige materialer og vin fra egen vingård.

- Det er de små lokale iværksættere og man skal ikke køre for langt omkring, fortæller hun og oplyser at samtlige forretninger ligger indenfor en radius af ti kilometer.

- Det er vigtigt for mig, at det er nicheting og at det er os, der er ude i periferien, fortsætter hun og glæder sig også over, at virksomhederne tilbyder så vidt forskellige ting, som de gør.

Bæredygtighed Hos By Ritz i Skibinge byder Christina Ritz-Andersen indenfor i sin butik med bæredygtigt tøj. Den startede oprindeligt alene som en webshop under navnet "Wool of Wilderness", men har fornylig skiftet nagvn.

Der kom ret hurtigt en efterspørgsel på at kunne prøve tøjet. Da familien så flyttede til Skibinge blev der mulighed for at lave en fysisk butik i det tidligere værksted, der er knyttet til ejendommen. Dermed blev der også mulighed for at prøve tøjet inden man køber det.

- Og så kan man tage sig god tid, siger Christina, der også arrangerer aftenshopping for kvinder.

- I modsætning til nethandelen får man her folk tæt på og kan fortælle om produkterne og de små ildsjæle, der sidder rundt omkring og forsøger at skabe noget ud fra nogle bestemte kriterier, siger hun og vægter eksempelvis selv højt at hendes uldtøj kommer fra Skandinavien og er skabt med blik for nogle gamle vikingemetoder og opskrifter samt at silketøjet er skabt af genbrugssilke - kort sagt at det er bæredygtigt på så mange planer som muligt.

Hvorfor er hørtøjet så af italiensk hør og ikke dansk hør?

- Fordi dansk hør ikke er til at få fat på i øjeblikket, siger hun, men håber bestemt, at fremtiden vil ændre herpå.