Nu kommer der omsider en plan for historisk voldanlæg

Vordingborg - 17. september 2021 kl. 05:20 Af Lars Christensen

Det vakte glæde lokalt, da politikerne tilbage i 2018 afsatte penge til at kunne give det historiske voldanlæg i Stege en tiltrængt opgradering.

Det forsømte anlæg fra middelalderen var tidligere byens vartegn og stolthed, og kommunens forvaltning har tidligere haft planer for et større projekt for anlægget til over fire millioner kroner.

»Ligesom Frederiksminde-anlægget er blevet Præstøs flotteste anlæg, vil administrationen arbejde på at løfte kvaliteten af Stege Voldanlæg til et attraktivt besøgsmål og Storbyens Forhave i samarbejde med kulturstyrelsen. Der skal ligeledes arbejdes på at sikre voldenes tilstand og stedets historie som kulturhistorisk anlæg«.

Første skridt på vejen skulle være en helhedsplan for voldanlægget og et skitseprojekt, som politikerne afsatte 250.000 kroner til. Helhedsplanen skulle allerede have været lavet i slutningen af 2018. Siden har der dog været helt stille om projektet.

Nu begynder helhedsplanen dog at rykke på sig igen. På det seneste Plan- og Teknikudvalgsmøde blev politikerne orienteret om, at forvaltningen langt om længe er gået i gang med planen, der skal sikre en rød tråd for voldanlæggets fremtidig udtryk.

- Projektet har været udskudt, fordi fokus har været på Mølleport-projektet. Det projekt går ind i volden, så vi ville gerne have det på plads først, før vi gik videre med projektet. Desuden har sagen med Caberet-grunden også været med til at udskyde processen, forklarer afdelingsleder Bjørn Buch fra Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik og Ejendomme.

Han understreger samtidig, at den meget omdiskuterede Cabaret-grund ikke bliver en del af den kommende helhedsplan. Det er kun selve voldanlægget, som planen vil omhandle.

Nu vil forvaltningen sammen med rådgiver Ting Brandt Landskab sætte gang i en proces, hvor både styrelser, foreninger og borgere inddrages for at sikre »en lokal forankring og en helhedsplan som udarbejdes i respekt for voldens tilstand og historie som kulturhistorisk anlæg«, som forvaltningen beskriver det.

Da Stege Vold er fredet, vil der løbende være en tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Det forventes, at den færdige helhedsplan vil blive fremlagt for politikerne i starten af 2022. Efterfølgende vil kommunen vurdere, hvad der kan udføres indenfor kommunens eget budget, og hvad der eventuelt skal søges fondsmidler til at få ført ud i livet.