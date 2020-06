Mens kommunen arbejder på at få afklaret, hvad der skal ske med bygningerne efter det gamle jernstøberi i Præstø, har »Foreningen for håndværkskultur og træbåde i Præstø« fået lov at flytte ind. Visionen er et arbejdende kulturhus for gamle håndværk. Foto: Nina Lise

Nu kommer der liv i de gamle støberihaller

Vordingborg Kommune har forsøgt at afklare mulighederne for at få fonde til at støtte en renovering af de bevaringsværdige bygninger, men en aftale er endnu ikke på plads. Nu har den kommende »Foreningen for håndværkskultur og træbåde i Præstø« fået lov at rykke ind.

