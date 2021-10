Nu køber de mountainbikes

Sammen med en række andre mænd i 50'erne og 60'erne udgør Kurt Petersen en lille gruppe, der er det første hold, der gennemgår projektet "1,2,3 - det er let". Her handler det om at forberede sig til seniorlivet. At sammensætte en plan for al den fritid, man pludselig får, når man for sidste gang har forladt arbejdspladsen, er særligt mænd ikke gode til. Det viser undersøgelser. Derfor har Vordingborg Kommune sammen med en række partnere sat gang i et nyt projekt, der hedder "Fats - fra arbejdsliv til seniorliv - forbered dig godt". Her indgår "1,2,3 - det er let" som et af tilbuddene. Her har "pioner-mændene" blandt andet prøvet spinning, yoya, cykling på mountainbikes og været til sund madlavning. Programmet byder også på strække-øvelser og muskeltræning i eget hjem. Alt sammen ud fra devisen, at det skal være let. Projektet varer i 12 uger, og mande-gruppen er derfor i gang med den afsluttende del. Ud fra stemningen og det, der bliver sagt, er man ikke i tvivl om, at det har været en kæmpe succes.