På Vordingborg Station kan man finde disse to cykelskure, hvor der står, at der er tale om aflåste skure. I lang tid har lågerne dog stået ulåste, men det ændres der på nu. Foto: Lars Christensen

Nu kan man snart atter låse cyklen inde på stationen

Det oplyser DSB, der med tiltaget imødekommer mange faste togrejsendes ønske om at kunne parkere cyklen et sikkert sted inden togturen.

For at få adgang til tilbuddet skal man være medlem af DSB Plus, hvilket er gratis. Medlemskabet giver mulighed for at vælge, om adgangen til den aflåste cykelparkering skal ske med rejsekort eller med mobiltelefon, så dørene til aflukket kan låses op.