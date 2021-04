Den lille private ø Masnedø Kalv har nu været til salg i syv måneder. Foto: Google Maps

Nu kan man købe ø med millionrabat

Vordingborg - 26. april 2021 kl. 16:54 Af Lars Christensen

Ud for Masnedøs kyst ligger den lille private ø Masnedø Kalv.

Øen har nu været udbudt til salg i hele syv måneder, men på trods af en pæn interesse har det ikke været muligt at få solgt øen. Derfor har sælger nu valgt at skære hele 1,7 millioner kroner af prisen.

Hvor man før skulle af med 10 millioner kroner for at købe den private ø, kan man nu slippe med at betale 8,3 millioner kroner. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

For de 8,3 millioner kroner får man 23.254 kvadratmeter jord med et rigt dyre- og naturliv samt en sommerbolig i form af en norsk bjælkehytte på 78 kvadratmeter. Bjælkehytten er fra 1950 med tagpap og græs på taget. Der er fem soverum, ni sovepladser, stue med pejs samt køkken.

For at træde af på naturens vegne skal man ud i udhuset, hvor der er vandskylningstoilet med sivebrønd samt redskabsskur. Vandforsyningen sker via brønd og vandpumpe, og strømmen forsynes via fire solcellepaneler.

På øen er der ifølge salgsopstillingen sandstrand og badebro.

Eneste ankomstmulighed er via båd og nærmeste havneplads ligger på Masnedø.

Masnedø Kalv blev solgt i 2007 for 1,75 millioner kroner. Ejeren forklarer, at øen nu kommer til salg på grund af »familiære årsager« og altså ikke på grund af byggeriet af den nye Storstrømsbro. Tværtimod forventer den nuværende ejer, at brobyggeriet kun vil gøre øen mere attraktiv, fordi den nye bro gerne skulle være væsentligt støjreduceret i forhold til den gamle og nedslidte storstrømsbro.

Øen er cirka 300 meter lang og cirka 100 meter bred. Før øen blev privatejet, blev den brugt som græsningsareal for ungkreaturer fra Gammel Masnedøgård og Ny Masnedø gård.

Desuden har den historisk set indgået som en del af landets forsvar, da der i forbindelse med opførelsen af kanonbatteriet på Masnedø i 1808 blev placeret tre 24-punds kanoner på Masnedø Kalv.