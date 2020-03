Nu kan kunderne få sprittet hænderne

Hellere kassepersonalet

Den lokale Kvickly giver endvidere kunderne mulighed for at selv at scanne og betale for varerne. Det vil sige, at det kun er en selv, der rører mælk, bananer og pålæg. En oplagt mulighed i de her virustider, men da Sjællandske kiggede forbi i går ved middagstid, stimlede næsten alle kunder sammen ved de kassebetjente rullebånd.