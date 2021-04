Anders J. Andersen var tilbage i 2016 med daværende handelstandformand Elly Nielsen med rundt og se på indgange, der ikke var handicapvenlige nok, og dengang kneb det flere steder. Foto: Lars Christensen

Nu kan flere få tilskud til bedre tilgængelighed

Vordingborg - 18. april 2021 kl. 07:08 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

I Vordingborg Kommune har man i flere år nu kunnet søge tilskud til at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap på steder med offentlig adgang.

Nu er den såkaldte tilgængelighedspulje blevet udvidet, så den kan søges af flere, og der kan gives større tilskud.

Det sker efter, at Klima- og Miljøudvalget har besluttet at udvide tilgængelighedspuljen til også at dække indvendige ombygninger i private bygninger med offentlig adgang, for eksempel forsamlingshuse, sportshaller, klubhuse, uddannelsessteder, valgsteder med videre, samt indvendige ombygninger i kommunale bygninger og arealer.

Formand for Klima- og Miljøudvalget Else-Marie Langballe Sørensen (SF) glæder sig over, at endnu flere nu kan søge tilskud til at forbedre forholdene for mennesker med handicap.

- Vi har som kommune en naturlig forpligtigelse til at sørge for, at alle mennesker med handicap kan tage del i vores samfund på lige fod med alle andre. De nye udvidede muligheder for at søge tilskud vil helt sikkert kunne bidrage til det formål, lyder det fra udvalgsformanden, der håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at søge tilskud fra puljen.

Stort ønske i handicapråd

De nye udvidede ansøgningskriterier er vedtaget i tæt dialog med Handicaprådet, som fremover rådgiver om anvendelsen af puljens midler.

Medlem af Handicaprådet Anders J. Andersen (S) har været med til at lave de nye puljeregler.

- Det har været afgørende for Handicaprådet, at det skulle være nemmere at søge tilskud fra puljen, så vi kan få endnu flere til at benytte sig af muligheden og få de penge, der er afsat til formålet, omsat til konkrete tilgængelighedsforbedringer, forklarer Anders J. Andersen.

Tilgængelighedspuljen kan søges af private og kommunale aktører, til handicapforbedringer af bygninger eller arealer, som er offentligt tilgængelige.

Der er en ny ansøgningsrunde i gang med ansøgningsfrist 1. maj.

Man kan læse mere om ansøgningskriterierne og finde ansøgningsskema på kommunens hjemmeside - søg på »tilgængelighedspuljen«.