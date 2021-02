Kommunen har presset på for at få regionen til at udvide åbningstiderne i det lokale testcenter. Foto: J.C. Borre Larsen

Nu har testcentret udvidet åbningstiden

Det har mødt kritik fra flere sider, at testcentrene i kommunen kun har åbent mellem klokken 10 og 15. Langt fra alle har nemlig mulighed for at lægge testen i deres frokostpause eller tage fri fra arbejdet, så mange har ikke haft mulighed for at benytte de lokale testcentre, men det bliver der ændret på nu.