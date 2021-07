Se billedserie »Hvid Bille« bestående af Ronnie Bille (til venstre) og Niels Hvid har indgået et samarbejde med »Sponfun Duo« om at underholde ved »festugemorgenbordet«. Foto: Per Rasmussen

Nu går det løs med »festuge« i dagtimerne

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 08:47 Af Cathrine Hasager og Nina Lise Kontakt redaktionen

Festugen er coronaaflyst, men det afholder ikke Bycentrum Vordingborg fra at skabe liv i gaden.

Under overskriften »Sommerballade« vil der fredag, lørdag og søndag i juli samt første weekend i august være aktiviteter i Algade. Særligt fokus bliver der på uge 28.

- Den eneste forskel på den klassiske festuge og »Sommerballade« er, at der ikke er musik om aftenen. Vi gør noget for at sige, at selvom det ikke er den gode gamle festuge, så er der stadig en masse oplevelser i løbet af ugen, fortæller Charlotte Stage, formand for Bycentrum Vordingborg.

Morgenbord og marked Festen tyvstarter i dag, fredag 9. juli, hvor der fra klokken 13 til 17 vil være aktiviteter for børn.

Her kan man blandt andet prøve »Power Jumper« og »Olympisk multisport« med fægtning, laserskydning og løb med Vordingborg Middelalder Garde. Klokken 16 spiller Morten Lohorst ved Amigo Bar.

Lørdag 10. juli går Prins Jørgens Garde gennem gaden. Fra klokken 10 er der børnekræmmermarked på Slotstorvet, og fra klokken 8 til 12 er der morgenbord ved Othello Bageriet i Algade, hvor de to lokale musikduoer »Sponfun« og »Hvid Bille« underholder.

- Da Goosetown Jazzband, der tidligere har underholdt ved morgenbordet, stoppede, spurgte Bycentrum, om vi kunne løse opgaven. De ønsker, at det skal være lokal forankret musik, og det er vi glade for. Derfor har vi lavet et samarbejde, hvor vi underholder med vores duoer hver især men også har skruet et fælles »set« sammen, fortæller Ronnie Bille.

- Vi har kendt hinanden i mange år, så det var ikke noget problem at finde et fælles fodslag, fortsætter han.

Nu også søndagsåbent Søndag er der veteranbiler på Slotstorvet, og som noget nyt holder flere af byens butikker søndagsåbent i sommerugerne. Det skyldes ifølge Charlotte Stage, at man forventer, at mange danskere igen i år holder ferien hjemme - også lokalt. Dermed kan både lokale, turister og butikkerne få glæde af den ekstra åbningsdag.

Mandag fra klokken 12 til 17 går det løs med det »sædvanlige« festugedagsprogram med aktiviteter for børn fordelt gennem Algade. Butikkerne rykker ud på gaden med gode tilbud, og festugetoget skal byen heller ikke snydes for.

Det eneste, der kommer til at mangle, er livemusikken om aftenen. Her var man ikke hurtige nok, for musikerne blev hurtigt booket op, da samfundet åbnede op igen, fortæller Charlotte Stage.