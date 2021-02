Med de resultater, som vi kan se, at kommunes byggesagsbehandlere har leveret i 2020, har vi en forventning om, at næste års resultater bliver meget bedre siger SF's Else-Marie Langballe Sørensen, formand for Klima og Miljø. Foto: J.C. Borre Larsen

Nu går det hurtigere med at få en byggesag igennem systemet

Vordingborg - 05. februar 2021 kl. 10:57

Det har til stor frustration for erhvervslivet været en øm ligtorn for Vordingborg Kommune - tiderne for byggesagsbehandling.

En ny status på byggesagsområdet viser, at det går hurtigere at få behandlet en byggesag i det seneste år.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag endte på 39 dage i 2020. Det er en markant forbedring i forhold til 2019, hvor det i gennemsnit tog 68 dage at få behandlet sin byggeansøgning.

De hurtigere hænder i forvaltningen skal ses i lyset af, at kommunen sagsbehandlere har arbejdet på at justere interne arbejdsgange, udarbejde byggeguides, tilbyde vejledning i nærområderne, afholde fyraftensmøder for rådgivere og meget mere.

- Med de resultater, som vi kan se, at kommunes byggesagsbehandlere har leveret i 2020 har vi en forventning om, at næste års resultater bliver meget bedre siger Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Klima og Miljø, i en pressemeddelelse.

Ud over, at sagsbehandlingstiderne er faldet, påpeger kommunen på, at borgere og erhvervsliv oplever stor tilfredshed med byggesagsbehandlingen. En netop afsluttet brugerundersøgelse viser, at 77,4 procent enten er «meget tilfredse« eller »tilfredse« med kommunes byggesagsbehandling.

- Det betyder rigtig meget, at borgere og erhvervsliv har en god oplevelse, når de er i kontakt med vores byggesagsbehandlere. Lovgivningen inden for byggesagsområdet er gennem tiden blevet meget kompleks. Derfor er det vigtigt, at man hos os kan få den rette hjælp og vejledning, så man kan komme i mål med sit byggeprojekt. forklarer Susan Thydal (S), formand for Turisme, Udvikling og Erhverv.

Vordingborg Kommune modtog i 2020 831 byggeansøgninger mod 789 ansøgninger i 2019.

Samtidig har sagsbehandlerne også truffet langt flere afgørelser i 2020, hvor i alt 648 afgørelser blev sendt af sted. Til sammenligning blev der udstedt 527 afgørelser i 2019.