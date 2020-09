Nu fjerner arbejdsfolk omstridt teltlejr

Fire arbejdsmænd fra West Presenning er lige nu i gang med at fjerne den omstridte teltlejr på Vordingborg Kaserne.

Teltlejren blev sat op i 2015 som modtagecenter for flygtninge, men den har aldrig været brugt. Der har ikke været en eneste beboer i teltene.

Ifølge politiet har opstillingen kostet godt 20 millioner kroner.

For få måneder siden besluttede justitsminister Nick Hækkerup omsider at nedlægge den dyre teltlejr.

Der er i alt 40 hvide telte.

West Presenning oplyser, at firmaet er færdige i næste uge med at fjerne alle telte.