Nu får stadion-kiosken den helt store tur

Det skulle egentlig have været den helt store arbejdsdag på lørdag, hvor omkring 50 frivillige, forældre og spillere sammen skulle have sat rammerne ved Ørslev Stadion i stand.

I stedet må man nu nøjes med at mødes i mindre grupper og tage arbejdet i små bidder, så man kan overholde de aktuelle coronakrav til afstand og forsamlinger.

Pengene falder på et tørt sted for fodboldafdelingen, der som så mange andre sportsklubber og idrætsforeninger ligger stille på grund af corona.

- Vi skulle have haft vores Nybolig Cup 26. juni, men den har vi måtte aflyse. Der plejer vi at tjene mange penge, blandt andet i kiosken, fortæller Benjamin Beck, driftsansvarlig i ØGIF.

- Vi har også måtte aflyse en del hjemmekampe, hvor vi også plejer at tjene godt i kiosken, tilføjer han.

I modsætning til mange andre klubber i området, så ejer ØGIF selv deres klubhus og må derfor også selv stå for vedligeholdelsen. Af samme grund er det en stor hjælp, når puljer og sponsorer vil støtte klubben.

- Vi havde næppe haft mulighed for at lave en ny kiosk, hvis ikke Jem & Fix havde valgt at støtte os, forklarer Benjamin Beck.