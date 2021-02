Nu får Vordingborg et teaterhus

Der har været to bejlere til huset, nemlig en gruppe bestående af flere af byens professionelle teaterfolk, der ville gøre huset til et teaterhus, og en gruppe af borgere, der har villet gøre huset til et egnshus.

Vordingborg Teaterhus Husets første aktiviteter bliver:

Kulturelle inspirationsaftner

danseaften for voksne

Impro-comedy og teatersport-café



Husets flagskibe bliver på sigt:

en familiefestival

revy/cabaret

fortællecafé

teaterworkshops

Inuitfestival

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde vedtog et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Enhedslisten at Kirkeskovspavillonen fremover skal være et teaterhus. Flertalsgruppen ønsker dog, at der at de to bejlere taler sammen om et eventuelt samarbejde, og Thorbjørn Kolbo (S), formand for Kulturudvalget skal tage initiativ til denne dialog, der også skal involvere Ungeforum.