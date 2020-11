Der skal en lidt anden teknik til indendørs. Blandt andet skal bolden op for at komme ned i hul. Her spiller Ellen Selsted, Grethe Hansen og Ejna Steenberg. Foto: Mille Holst

Nu er krolf også blevet en indendørs sport

Siden 16. oktober har Vordingborg Senior Motion og Trivsel tilbudt indendørs krolfspil i DGI-huset. Det benytter mange af sommerens udendørsspillere sig af, og de er efterhånden ved at have styr på den lidt anderledes teknik, der skal til på den indendørs bane. Hele sommeren har en stor gruppe medlemmer af Vordingborg Seniormotion og Trivsel spillet krolf på banerne ved siden af Vordingborg tennisklub. Normalt holder spillerne pause hele vinteren, men ikke i år.

Palle Laursen fra Seniormotion har nemlig fået den idé, at der skal spilles indendørs krolf i DGI-huset via Dansk krolfklub - og det er der stor opbakning til blandt medlemmerne.

- Mange af dem, vi ser hele sommeren, de laver ingenting om vinteren, fortæller Palle Laursen, der derfor glæder sig særligt over, at rigtig mange af sommerens spillere har haft lyst til at fortsætte hele vinteren.

De har nu været i gang en lille måneds tid og er så småt ved at vænne sig til, at selvom spillets regler er de samme, så skal teknikken justeres indendøre.

Hullerne på den indendørs bane kan flyttes rundt, men bolden skal op ad bakke for at kunne komme ned i hul. Foto: Mille Holst

- Det er en udfordring, for boldene er anderledes, fortæller Niels Pallisgaard, mens han gør klar til at sende sin bold i hul.

I løbet af en formiddag kan spillerne nå at komme banen igennem to gange.

- Man må slå otte gange per hul. Når man det ikke, noteres man for 10 slag og går så videre til næste hul, fortæller Palle Laursen, der denne dag spiller sammen med Kirsten Pedersen og Helge Hansen.

- Der er altid kamp om, hvem der har færrest slag den dag, siger Palle Laursen, der ikke er helt tilfreds med at klare et hul med fem slag.

Lige som de øvrige spillere skal han lige vænne sig til, at et hul indendøre ikke er det samme som et hul udendørs. Indendørs skal bolden nemlig op ad en lille forhøjning, før den kan komme i hul. Det kræver en anden teknik at komme i mål. Og det betyder også, at spillerne endnu har til gode at få hole-in-one på den indendørs bane.