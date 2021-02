Hulemosesøen er et af de steder, hvor kommunen nu giver grønt lys til at kunne gå på isen. Foto: Lars Christensen

Nu er isen sikker

Isen på Hulemosesøen i Nyråd og søen i Rådhusparken i Vordingborg er tyk nok, til at man må gå ud på den.

Målinger mandag morgen på de to søer viser tykkelser på 14-18 centimeter is. Derfor er »Isen er usikker«-skiltene fjernet.

Kommunen oplyser, at færdsel på isen er på eget ansvar. Derudover gælder coronarestriktionerne. Såvel forsamlingsforbuddet som afstandskravet skal overholdes.

Kommunen forventer ikke, at der i denne omgang bliver tilladt at vove sig ud på isen på flere søer, fordi der er mildere vejr i vente om et par dage.