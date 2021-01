Jonas Ambo Wilson er selvudlært bager og har lært endnu mere på de tre uger, hvor han har arbejdet med den helt rigtige opskrift til Øbagerens surdejsbrød. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Nu er han endelig tilfreds med brødet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er han endelig tilfreds med brødet igen

Vordingborg - 26. januar 2021 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Hvis man går meget op i sit håndværk, så svier det, når tingene ikke går, som man vil have det.

Det gælder også, hvis håndværket er godt gammeldags brød, som det er tilfældet hos Øbageren på Sukkerfabrikken i Lendemarke.

Her holdt chefbager Jonas Ambo Wilson en kort julepause, men da han og hans kone, Vibe, åbnede bageriet igen lidt efter nytår, blev det kun for et kort bemærkning.

For noget var galt med bageriets ellers efterhånden godt gennemprøvede opskrift på surdejsbrød.

- Det blev ikke, som jeg gerne ville have det. Det hævede ikke godt nok. Det handler i bund og grund og dejens styrke og struktur. Når det ikke er stærkt nok, så kan det ikke holde sin form og kommer til at se flat ud, så det havde bare ikke den struktur, vi gerne ville have, fortæller Jonas Ambo Wilson.

Her ville de fleste nok klø sig lidt i hovedbunden, men trods alt stadig sælge brødet, mens man prøver at finde ud af, hvad der er galt.

Jonas og Vibe Ambo Wilson gik dog mere konsekvent til værks og lukkede slet og ret bageriet i en periode.

- Jeg er meget entusiastisk omkring mad, og brød er noget virkelig basalt. Det er bare mel, vand og salt, men at kunne få det til at fungere, det er det, der driver os, siger Jonas Ambo Wilson.

Bageriet har en fast kreds af loyale kunder, der gerne kører fra nær og fjern på øen for at få fingrene i et af Øbagerens håndværksbrød, hvor surdejsbrødet er det, man sælger mest af.

Det er faktisk også det, der er grunden til, at der overhovedet er et bageri, for oprindelig var det en vegetarrestaurant, Vibe Ambo Wilson åbnede på Sukkerfabrikken. Brødet blev bare serveret til, men vandt sig efterhånden så stor en fanskare, at det nu spiller hovedrollen i det, der nu er et bageri.

- Det er det, der er årsagen til, at vi har et bageri, så når det ikke lever op til det, vi gerne vil have, så er det ikke godt, siger Jonas Ambo Wilson.

Bageriet har været lukket lige siden, men i denne uge kunne han sende besked ud til Facebook til de tålmodigt ventende kunder: Efter tre ugers eksperimenteren med den gamle opskrift har han nu fundet »fejlen«, og dermed kan Øbageren åbne igen på fredag.

Det viste sig, at det melet, der var problemet, fortæller han.

- Vi får vores mel fra en relativ lille mølle, der ikke har så meget jord, og hvor kornet kan være anderledes fra år til år, siger han.

Og ved den sidste levering havde sammensætningen af melet altså ændret sig så meget, at det fik betydning for opskriften. I mellemtiden har Jonas Ambo Wilson dagligt bagt omkring 30 brød, mens han har eksperimenteret sig frem til, hvad problemet var.

- Jeg er jo ikke uddannet bager, jeg har lært alt, hvad jeg ved fra internettet og bøger, så jeg har brugt de tre uger på at lære endnu mere og på at tale med møllere og andre bagere. Jeg har lært en masse nyt, så på den måde har det været en superfed proces for mig, siger han.

De mest vellykkede eksemplarer fra prøvebagningerne i løbet af perioden er blevet solgt fra en lille gårdbutik på Ulvshalevej 84, og den butik er blevet så godt modtaget, at den også fremover vil være åben for brødsalg.

Men efter tre ugers stædig kamp for fortsat at kunne leve op til de krav, han stiller til sig selv og sit brød, er Øbageren altså klar igen på Sukkerfabrikken på fredag.