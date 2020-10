Nu er fundamentet støbt til bropylonen

Det har været et omfattende arbejde at få støbt fundamentet til den kommende pylon. Bundpladen er 90 centimeter tyk og har et areal på 34 gange 42 meter. Det har taget 60 arbejdere, 150 lastbiler og 1300 kubikmeter beton at få gjort fundamentet klar.

- Støbningen har været planlagt igennem lang tid, og involverer rigtig mange forskellige dele, både i forhold til leverandører og selve logistikken, som skal til for at få det hele til at gå op inden for et meget snævert tidsvindue. Derfor er det godt at se, at det hele forløb efter planen, og faktisk blev gennemført hurtigere end forventet, siger Niels Gottlieb, projektchef på byggeriet af Storstrømsbroen for Vejdirektoratet.