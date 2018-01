Se billedserie To borgmestre skulle der til for at klippe snorene. Michael Seiding Larsen satte projektet i gang, og Mikael Smed var med til at afslutte det. Foto: Nina Lise

Nu er det slut med mudderbad

Vordingborg - 14. januar 2018

Det burde ikke være nødvendigt at få borgmester ud for at få ordnet et omklædningsrum. Alligevel var det et besøg af nu tidligere borgmester Michael Seiding Larsen (V), der i september satte gang i renoveringen af to baderum i Bogø Idrætscenter. Lørdag klippede han og nuværende borgmester Mikael Smed (S) de røde snore.

- Kommunen har påtaget sig et ansvar, man har forsømt i mange år. Vi kommer til at kigge på vores idrætsfaciliteter i hele kommunen. Det er en faliterklæring, hvis det er mere ulækkert at benytte omklædningsrummene end ikke at gå i bad efter idræt, fastslog Mikael Smed efter indvielsen, mens Michael Seiding Larsen glædede sig over processen med idrætscentrets aktører:

- Jeg havde afsat en time til besøget i september men endte med at være herovre i to og en halv time. Folk har vist initiativ og engagement. Man kommer langt med et godt samspil mellem idrætsforening og kommune.

Det er Bogø Idrætsforenings 400 medlemmer, Idrætsefterskolen Grønsund og Bogø Kostskoles yngste elever, der benytter Bogø Idrætscenter. De nyistandsatte omklædningsrum - et til herrer og et til damer - er med hver to brusere. Ifølge Bogø IF's formand Jesper Heien har de ikke været renoveret i 30 år. Desuden er der et herreomklædningsrum og et dameomklædningsrum med hver fire brusere. De vedligeholdes af Bogø Idrætscenter.