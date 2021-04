Nu er det besluttet: Her kommer der fjernvarme

Vordingborg Forsyning har haft usædvanlig svært ved at komme igennem med den planlagte fjernvarmeudvidelse, men nu er det lykkedes at få nok tilmeldinger i hus. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 22. april 2021 kl. 05:21 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Vejen er nu banet for at endnu flere borgere kan få fjernvarme hjem i stuerne. Med 243 tilmeldinger ved deadline nåede Vordingborg Forsyning lige akkurat op på det minimum, der skulle til, før man ville overveje at sætte gang i den omfattende udvidelse til Ørslev.

En enige bestyrelse for Vordingborg Energi Holding A/S har netop sagt OK til, at projektet kan gennemføres.

Som tidligere beskrevet her i avisen har det været særdeles svært for forsyningen at få nok tilmeldinger i hus. Coronarestriktionerne har gjort det svært for forsyningen at komme ud til borgerne i Ørslev, og det har ført til en del kritik fra borgere i byen, der føler, at de har manglet informationer om projektet og de økonomiske konsekvenser.

Efter at have forlænget tidsfristen er det dog nu omsider lykkedes at komme over de 240 tilmeldinger, der er nødvendige for at projektet kan hænge sammen økonomisk.

Håbet er dog, at endnu flere borgere i Ørslev vil tilslutte sig projektet. Derfor er der stadig åbent for tilmeldinger, og med den gradvise genåbning af samfundet vil det også blive nemmere for forsyningen at komme ud til eventuelle fjernvarmekunder.

- Vi forventer at sende mere information til alle i Ørslev inden så længe. Nu går vi i gang med at finpudse projektet sammen med vores rådgiver MOE, således at det kan komme ud i udbud hurtigst muligt. Hvis alt flasker sig, kan vi måske sætte den første skovl i jorden til efteråret, lyder meldingen fra forsyningen.