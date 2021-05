Et propfyldt Slotstorv er vigtigt for at kunne få økonomien til at hænge sammen i Vordingborg Festuge, lyder meldingen. Foto: Kim Rasmussen

Nu er det afgjort: Vordingborg Festuge aflyst

Festugen i Vordingborg er den seneste i rækken til at kaste håndklædet i ringen. Tirsdag eftermiddag bekræfter festugens talsmand, at der ikke bliver noget arrangement i 2021.

- Som mange andre havde vi håbet på, at 2021 blev året hvor vi igen kunne lave en festlig begivenhed. Men desværre ser virkeligheden stadig sådan ud, at der ikke kommer nogen Vordingborg Festuge i år, fortæller pressetalsmand Kim Ingemann Erichsen.

En del af grundlaget for at Vordingborg Festuge kan hænge økonomisk sammen er, at festugen skal have nogle dage med et propfyldt Slotstorv med masser af gæster.