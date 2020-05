Nu er det 1. og 2. g'ernes tur til at komme i skole

Da 3.g?erne og 2. HF?erne vendte tilbage til Vordingborg Uddannelsescenteri april, fortalte Nanna Pedersen og Anna Hyldtoft fra 3.M, at det havde været både ensomt og stressende at skulle klare alt skolearbejdet hjemmefra uden at have klassekammeraternes selskab. Nu for 1. og 2.g?erne endelig lov til at komme i skole igen. Foto: Lars Christensen