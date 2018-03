Nu er der indisk mad midt i Vordingborg

Ejeren selv var dog ikke til stede fredag, da han havde glemt, at han var inviteret til et bryllup - men i stedet var åbningen lagt i kyndige hænder hos Daniel Vendersbo som restaurant manager. Det er for hans vedkommende en midlertidig position, da han primært fungerer som kædens »problemknuser«, der tager rundt og hjælper med at optimere de eksisterende restauranter og er med til at løbe nye i gang. Efter Vordingborg tager han således videre til Ringsted, og derfra til Slagelse, hvor restaurant nummer 8 snart skal åbne.