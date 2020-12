Finn Iversen var som beboer på Ulvsund Plejecenter den første på Møn, der fik vaccinen mod coronavirusen. Tre beboere havde dog takket nej. Foto: Susanne Winther

Nu er de første ældre borgere på Møn blevet vaccineret

Vordingborg - 29. december 2020 kl. 15:43 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

De første borgere på Møn er nu blevet vaccineret mod coronavirussen. Det skete tirsdag eftermiddag, da beboerne på Ulvsund Plejecenter var blandt de ældre, der var udset til at stå forrest i køen, da vaccinen kom til Vordingborg Kommune.

Vaccineringsrunden begyndte på Vintersbølle Plejecenter om formiddagen, fortsatte på Plejecenter Rosenvang i Vordingborg lidt over middag, og ved 15.30 tiden var det så de ældre på Ulvsund Plejecenter, der fik stikket.

På grund af besøgsrestriktionerne skete det naturligvis uden offentlig bevågenhed, men distriktsleder Susanne Winther kunne, inden vaccinereringen begyndte, fortælle, at der var en god stemning på centret, fra det stod klart, at man her var blandt kommunens første.

- Folk er spændte. Det er noget nyt, og det er noget anderledes. Det er lidt ligesom det, vi hørte i tv i søndags, da de første herhjemme blev vaccineret: At det er lidt ligesom at være med til månelandingen, siger Susanne Winther og fortsætter:

- Mange af beboerne her på centret har jo en alder, så de stadig kan huske sygdomme og epidemier fra deres barndom og ungdom, og hvordan det var dengang. Så det her er lidt spændende at være med til, siger hun.

Der er 60 beboerne på Ulvssund Plejecenter, og af disse er 57 blevet vaccineret, mens de sidste tre har sagt nej tak. Deres nærmere begrundelse for det kender Susanne Winther ikke.

- Det er noget, de nok har talt med deres pårørende om, men det er jo en privat sag, og derfor er det ikke noget, vi udspørger dem om. Men jeg vil godt sige, at jeg synes, det er dejligt, at så mange af beboerne har sagt ja til at blive vaccineret, siger hun.