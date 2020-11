Nu er Aldi klar til at flytte i nye rammer

Hos Aldi lover man, at åbningen bliver en festdag, men fejringen kommer til at foregå med særlig hensyn til coronasituationen, understreger man.

- Vi ville gerne have givet vores kunder en kæmpe åbningsfest med masser af oplevelser for hele familien, men grundet coronaen, følger vi naturligvis nøje myndighedernes retningslinjer. Vi håber derfor også, at kunderne fortsat vil spritte hænder, holde afstand og tage hensyn til hinanden, så alle kan handle trygt i butikken både på åbningsdagen og efterfølgende, siger butikschef Martin Pedersen, der glæder sig til at give kunderne en bedre indkøbsoplevelse i en meget større butik.