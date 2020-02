Næstformand Hans Henrik Erhardi og formand Margareta Dahlström er klar til at præsentere den nye Møn Naturforening. Foto: Lene C. Egeberg

Nu dækker naturforening bredt

Østmøn Naturforening har fået vokseværk. På en generalforsamling i sidste uge vedtog et flertal nemlig, at foreningen fremover ikke kun skal dække Østmøn men også resten af Møn, og henad vejen måske også Nyord og Bogø.

At foreningen ikke længere mener, at det er nok at have fokus på Østmøn, skyldes ikke mindst det store fokus, der har været i de seneste år på at få øget turismen på hele Møn og omegn.

- Det er tydeligt, at turismen fylder rigtig meget i Vordingborg Kommune, især på Møn, men man kan efter vores mening pege på, at der er et vist modsætningsforhold mellem bosætning og turisme. Hvis der skal være accept i lokalbefolkningen til de tanker, der er om turisme, så skal folk også kunne se, at det kommer dem til gode. Vi vil godt skubbe lidt til udviklingen, så vi lever op til alle de planer, der er for biosfære, FNs Verdensmål og diverse internationale udpegninger. Vi skal vise, at vi mener det, vi siger, om bæredygtighed, siger Møn Naturforenings næstformand, Hans Henrik Erhardi.