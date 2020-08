Se billedserie Lene Pedersen og Eva Romme deler nu butikslokalet i Adelgade 27. Det er en win-win situation, fortæller de. Foto: Lars Christensen

Nu bor sko og garn under samme tag

Vordingborg - 11. august 2020 kl. 10:00 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sko og garn i Præstø har ikke rigtig noget med hinanden at gøre, men nu kan man finde begge dele i butikken på Adelgade 27 i Præstø.

Eva Romme fra Slow Fashion har pakket sit garn for at slå sig ned sammen med Lene Pedersen, som driver skobutikken Hos Sabina.

De to butikker fortsætter hver for sig, men kan nu høste frugter af et fælles lejemål.

- Jeg får et noget mindre lagerrum, men tilgengæld får jeg et større butikslokale med bedre lys og en meget bedre placering i gaden, fortæller Eva Romme, der åbnede sin garnbutik med vægt på økologi og bæredygtighed i Adelgade 15 tilbage i december sidste år.

Lene Pedersen fra Hos Sabina glæder sig over nu at kunne dele butikslokalet med en anden.

- Det er nok det, man er nødt til at gøre i mindre byer som Præstø for at kunne overleve, fortæller hun.

For at få plads til garnet har hun blandt andet skåret forskellige nicher fra, herunder bambushåndklæder og kostpleje, som man nu kun kan finde i Hos Sabina-butikken i Sakskøbing.

- Men det har været et stort lokale at skulle fylde ud alene, så det er fint at kunne koncentrere sig om den ene del, fortæller Lene Pedersen, der også glæder sig over, at skobutikken nu kan udvide sine åbningstider.

- Vi har hidtil kun haft åbent torsdag, fredag og lørdag, fordi jeg har passet mit andet arbejde resten af ugen. Det har ikke kunne hænge sammen med at have en person ansat her fast. Det prøvede vi sidste år, og der var vi nødt til at drosle ned, fortæller Lene Pedersen.

Det nye samarbejde betyder, at Eva Romme nu vil træde til og tage imod kunder i skobutikken, så der kan være åbent mandage 10 til 13 og tirsdage og onsdage fra 10 til 17.

Derudover er der åbent torsdag og fredag fra 10 til 17.30 (dog lukker Slow Fashion kl 17) og lørdag klokken 10 til 14.