Nu bliver skolens parkeringsplads mere trafiksikker

Mange elever bliver sat af ude midt på kørebanen, hvor de må gå bag om de mange parkerede biler for at komme til og fra skolen.

Eneste undtagelse bliver de eksisterende handicappladser tættest ved skolen, som politiker besluttede at beholde på et kommunalbestyrelsesmøde tilbage i juni. Begrundelsen var, at det vil være en stor hjælp især for de foreninger, der benytter skolens lokaler uden for skoletiden.