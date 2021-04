Nu bliver mågekrigen sat i system

De skriger, skider overalt og vender tilbage deres ynglested. Nu går kommunen aktivt ind i kampen mod det voksende mågeproblem i Vordingborg.

Sidste år tog nogle få grundejere privat initiativ til mågeregulering i Vordingborg. Fra i år går Vordingborg Kommune aktivt ind i indsatsen. For at gøre det nemmere for grundejerne har kommunen søgt en generel reguleringstilladelse for Vordingborg midtby hos Naturstyrelsen. Til at udføre reguleringsarbejdet har man indgået et samarbejde med en gruppe frivillige reguleringsjægere og falkoner Rasmus Permin.