Nu bliver kendt kunstners springvand repareret

Hele sommeren har børn og barnlige sjæle set frem til at kunne løbe ind mellem vandstrålerne i Jeppe Hein-springvandet på havnen i Præstø, men fejl på anlægget har gjort, at der ikke har været noget vandplaskeri hele sæsonen.

Nu hvor sommeren går på hæld, er kommunen dog omsider klar til at reparere den kendte kunstners springvand.

De stærkt forsinkede reservedele er på vej, og på mandag, samme dag som folkeskoleeleverne starter i skole igen, går håndværkerne i gang med at reparere springvandet.

- Vi har materialerne fremme på mandag, og vi forventer, at springvandet bliver lavet med det samme, forklarer Lise Hansen Thorsen, chef for kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme.