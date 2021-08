I Præstø kan man ifølge Rasmus Evind få udstedt det fælles gavekort hos Præstø Vinhandel og i Meny, hvor elev Marie Andersen her demonstrerer, hvordan det ser ud. Foto: Nina Lise

Nu bliver det dyrere at købe gavekort

Vordingborg - 24. august 2021 kl. 05:47 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Fremover kommer det til at koste 20 kroner at få lavet et gavekort til butikkerne under handelsforeningerne i Vordingborg, Præstø og Stege. Det er en fordobling af, hvad det har kostet hidtil. Prisstigningen er ærgerlig men nødvendig.

- Der er kommet så mange rigide regler omkring gavekort, fordi det betragtes som kontanter. Kontanter er jaget vildt. Lovgiverne forestiller sig åbenbart, at alle mennesker arbejder sort og køber gavekort i handelsforeningen for alle pengene, lyder det opgivende fra Rasmus Evind, formand for den fælles »Handelsforeningen i Vordingborg Kommune F.m.b.a.«.

Han er godt træt af at skulle bruge tid på at sætte sig ind i love og regler om blandt andet hvidvaskning. Det er at stikke en kæp i hjulet på handelslivet i de små byer, og det kvæler ildsjælene.

- Man er jo snart nødt til at råbe »nej, lad være - det er alt for besværligt«, hver gang nogle får en god idé. Det dræber alle de gode initiativer, siger Rasmus Evind.

Det er Nets, der står bag den gavekort-løsning, man har i de tre handelsforeninger. Den fælles handelsforening har forsøgt at finde en anden og billigere løsning, men ingen har kunnet opfylde behovet.

Desuden har man i mange år gerne villet tilgodese de forretninger, der påtager sig at udstede gavekortene, fordi der ligger et stort administrativt arbejde bag.

- Førhen dækkede administrationsgebyret kun lige gebyret til Nets og udgiften til selve kortet og æsken. Nu lægger vi fem kroner oveni til udstederne og fem kroner til den fælles forening, forklarer Rasmus Evind, der blankt erkender, at gebyret er for højt, hvis man vil købe et gavekort på for eksempel 50 kroner.

- Lige nu har vi ingen anden mulighed. Vi leder efter en digital løsning, men det er svært, fordi vi gerne vil have, at man skal kunne nøjes med at bruge et delbeløb. Det findes ikke endnu, siger Rasmus Evind.