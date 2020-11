Det var så som så med hyggen, i hvert fald rent visuelt, da en Hallloween-udklædt Christina Præst Lorenzen lørdag klippede snoren til det nye uddelingssted i Mern. Foto: Lene C. Egeberg

Nu bekæmpes madspild også fra lokaler i Mern

Af Lene C. Egeberg

Christina Præst Lorenzen, grundlægger af Chrispy's Hjælpende Hænder, havde selv fundet klæd-ud-tøj og makeup frem, men trods sin fremtoning som noget, der lignede et mordoffer, var hun i fint humør ved åbningen.

Med lokalerne i Mern har Chrispy's Hjælpende Hænder nu fire fysiske afdelinger - to i Vordingborg Kommune, en i Greve og en i Vallensbæk, mens man også kører ud med pakker fra i Næstved og Brøndby Strand.

Alle steder med fokus på overskudsmad, som dermed kommer folk til gode, som måske har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i hverdagen

- Vi kan virkelig mærke, at der er kommet mange økonomisk pressede familier. Vores ugepakker, som man kan få bevilget for tre måneder af gangen, er helt eksploderet. Før corona havde vi for eksempel fem familier, der fik ugepakker fra Køng, men nu er vi oppe på 19, siger hun.