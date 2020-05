Nu åbner plejehjemmene igen for besøg

I de seneste knap to måneder har der været lukket helt af for besøgende i et forsøg på at forhindre coronavirussen i at nå ind på plejehjemmene, men i takt med, at samfundet genåbner, er man nu klar til at mildne reglerne for plejehjemsbesøgene.