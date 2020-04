Nu åbner ny McDonald's - men kun med takeaway

Coronakrisen satte dog en effektiv stopper for festlighederne, men nu er man langt om længe klar til lange Big Macs og pomfritter over disken.

- Nu afventer vi selvfølgelig myndighedernes anvisninger, og når vi på et tidspunkt er kommet på den anden side af alt det her corona, så laver vi en mere festlig åbning af restauranten med et lignende program. Det synes jeg ikke, at gæsterne skal snydes for, lover restaurant-ejeren.