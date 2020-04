Claus Strand, ejer af den nye McDonald's ved Vordingborg, glæder sig til langt om længe at kunne åbne den nye fastfood-restaurant. Foto: J.C. Borre Larsen

Nu åbner ny McDonald's - men kun med take away

Vordingborg - 22. april 2020 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var planlagt den helt store åbningsfest, da fastfood-kæden McDonald's efter længere tids venten skulle have åbnet den nye restaurant på Afkørsel 41 ved Vordingborg 27. marts.

Coronakrisen satte dog en effektiv stopper for festlighederne, men nu er man langt om længe klar til lange Big Macs og pomfritter over disken.

Åbningsdatoen hedder nu officielt 7. maj, hvor de ansatte står klar til at tage imod de første kunder klokken 10. Det bliver dog uden den store fanfare og med en række restriktioner.

- Vi åbner vores drive in, og vi laver take away inde i restauranten. Folk vil godt kunne gå ind i restauranten og bestille mad, men de må ikke spise manden inde i restauranten eller ude på vores terrasse, forklarer Claus Strand, ejer af den nye McDonald's ved Stensved.

Claus Strand havde planlagt en tre dage lang åbningsfest med besøg af tryllekunstner, ansigtsmaling og et show med de populære helte fra tv-serien Paw Patrol.

- Nu afventer vi selvfølgelig myndighedernes anvisninger, og når vi på et tidspunkt er kommet på den anden side af alt det her corona, så laver vi en mere festlig åbning af restauranten med et lignende program. Det synes jeg ikke, at gæsterne skal snydes for, lover restaurant-ejeren.

Han tilføjer, at det er på høje tid, at restauranten bliver åbnet.

- Jeg vil hellere åbne nu, end at den skal blive ved med at stå tom. Vi kan også se, at der er mange, der kører forbi og tager i dørene, så der er mange, der venter på, at vi kommer i gang, forklarer han.