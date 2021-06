Se billedserie Sara og Uffe Skaaning deler pligterne mellem sig, så mens hun ofte står for pasning af Noorbohandelens butik og café på Nyord, så tager han sig af destilleriet i Askeby. Foto: Lene C. Egeberg

Noorbohandelen nu med aftenåbent

Vordingborg - 29. juni 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Da Sjællandske mandag formiddag tog en tur rundt med Sommerbussen for at se, om travlheden er begyndt at indfinde sig i sommerlandet, var det bussens første dag, og ingen passagerer var med endnu.

Men den gratis busservice, som i virkeligheden dækker over tre busser, der i et samarbejde mellem House of Møn, erhvervsdrivende på øen og Vordingborg Kommune kører mellem Stege, Klintholm Havn og Nyord, skal nok komme i gang - og når Sommerbussen gør holdt på Nyord, er Noorbohandlen et af de steder, man kan besøge.

Her er det i år det Uffe og Sara Skaaning fra Isle of Møn Spirits, der har overtaget driften af butik og café fra Wolfgang Sürth, der stadig står bag caféen Pier to Heaven på Klintholm Havn samt Noorbohandelens afdeling i Torvehallerne i København.

Men selve Noorbohandelen på Nyord ligger altså nu hos parret, der især er kendt for deres Isle of Møn gin.

- Da muligheden for at gå ind i det som et franchise opstod, syntes vi, det ville give så god mening - vel vidende, at det også ville give dobbelt så meget arbejde. Men så har vi også et sted, hvor vi kan sælge vores egne ting, og Uffe var i forvejen interesseret i alt det med whiskey og rom, siger Sara Skaaning.

Parret havde i forvejen opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde med Wolfgang Sürth, som var en af dem, der hjalp dem i gang, da Isle of Møn Spirits så dagens lys, uddyber Sara Skaaning.

Overtagelsen fandt sted i maj, og tiden lige siden er med hendes ord gået »supergodt«.

- Vi er virkelig kommet godt fra start, siger hun, og fremhæver blandt andet, at Noorbohandelen nu har fået nyudendørs terrasse med plads til adskillige flere siddepladser, end man hidtil har haft til rådighed.

Uffe og Sara Skaaning er også klar med et helt nyt initiativ, som introduceres på torsdag. Fra da af vil man for første gang også holde åbent om aftenen fra klokken 18 til 21.30 - i første omgang hver torsdag-søndag i hele sommerferien.

- Men det kan også godt tænkes, det bliver forlænget, siger Sara Skaaning.

Menuen i aftentimerne bliver lidt tapas, samme sandwiches som man kan få ti frokost, ostetallerken og italiensk is - og ind imellem også en »dagens varme ret«.

I øvrigt er der alle ugens dage åbent fra klokken 11 til 17.