Tømrermester Anders Madsen med hunden Trille, der altid er med på arbejde. Foto: J.C. Borre Larsen

Nomineret til pris: - Jeg elsker at være omgivet af folk der er klogere end mig selv

Vordingborg - 14. november 2020 kl. 11:02 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der er tre regler i prioriteret rækkefølge hos Mester Madsen. Et: Der skal laves godt håndværk. To: Det skal være sjovt at gå på arbejde. Tre: Der skal tjenes penge.

Hvor andre virksomheder satser benhårdt på bundlinjen, er det altså ikke topprioriteten hos tømrer- og snedkerfirmaet i Bårse.

- Det må aldrig være det altoverskyggende mål at tjene penge. Det kan gå ud over kvaliteten, siger Anders Madsen, indehaver af Mester Madsen.

Det er nu ikke fordi Mester Madsen ikke tjener penge, for det gør virksomheden, det har den faktisk gjort alle årene siden den spæde begyndelse i 2002.

Det skyldes ifølge Anders Madsen, at opgaverne, som hovedsagligt befinder sig i en af radius af 50 kilometer fra Bårse, og som spænder fra en liste til fru Jensen til større renoveringer af fredede ejendomme, bliver gjort »ordentligt«.

Da virksomheden samtidig mønstrer den ene medaljevindende lærling efter den anden, er Mester Madsen blandt de nominerede til årets erhvervspris i Vordingborg Kommune.

Historien om Mester Madsen tager sin begyndelse med en Opel Kadet, en trailer og et værksted i en gårdlænge på Roneklint syd for Præstø, hvor Anders Madsen alene drønede rundt som selvstændig. Han svor, at han aldrig skulle have svende. De er alt for »autonome«.

- Der gik et halvt år, før jeg fik den første. Jeg sagde, at vi kunne se det an i 14 dage, men han endte med at blive der i fire år, ler Anders Madsen.

I 2012 overtog han Svend Olsens Bårse Tømrer og Snedkerværksted, der var en af Sydsjællands største tømrer- og snedkervirksomheder. I kølvandet fulgte 20 medarbejdere. I dag beskæftiger Anders Madsen godt 35 ansatte.

Vokseværket og de mange folk gjorde, at Anders Madsen i 2019 hev medarbejderen Martin Olsen, i daglig tale »MO«, om bord som medejer.

- Jeg kunne ikke tage firmaet videre. Jeg vil nødig citeres for det, men Martin er klogere end mig. Jeg elsker at være omgivet af folk, der er klogere end mig selv, smiler Anders Madsen.

Han betegner sig selv som generalist, mens Martin Olsens forcer er struktur og Excel-ark.

- Vi gør hinanden gode, lyder det fra Anders Madsen.

Hvis der noget, som Anders Madsens hjerte banker for, så er det lærlinge. Han har selv i nærværende publikation opfordret de lokale virksomheder til at tage flere lærlinge. Det er en samfundsopgave, mener han.

Selv har Mester Madsen i øjeblikket syv lærlinge, som Anders Madsen er pavestolt af. Som regel står den på fadøl, pølser og munter sammenkomst i værkstedet, når Mester Madsen hylder sine dygtige lærlinge, der vinder DM i Skills og anden fornem hæder.

Senest vendte en trio tilbage fra deres svendeprøver med to selvmedaljer og »ros«, hvilket fik Peter Jacobsen, formand for den lokale uddannelse for træfagene ved EUC Sjælland, til at udtale, at det havde han godt nok aldrig oplevet før.

- Det er så fedt at se, at de unge mennesker udvikler sig. De skaber deres egen værdi. Det lærer de, og det kan de, siger Anders Madsen.