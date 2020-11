Henrik E. Olsen er stolt og beæret over, at virksomheden Henriks Hvidevarer er blevet nomineret til den lokale erhvervspris, der uddeles 19. november. Foto: Lars Christensen

Nomineret til pris: Henrik vil meget mere end bare hvidevarer

Vordingborg - 13. november 2020 kl. 10:18 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det startede i beskedne kår i baglokalet hos faderen Tage E. Olsens værktøjs- og maskinforretning på Valdemarsgade, men i dag har Henriks Hvidevarer udviklet sig til en stor forretning, der på Sydsjælland sidder tungt på salget af alt fra vaskemaskiner, køleskabe og komfurer til fjernsyn, varmepumper og alskens andet elektronik.

- Jeg startede med 50 kvadratmeter i min fars butik, nu er butikken 500 kvadratmeter. I sommers fik vi bygget en lagerhal omme bagved, men den er allerede for lille, fortæller Henrik E. Olsen for at give et billede af, hvor hurtigt udviklingen er gået.

Især på et punkt er udviklingen gået hurtigt. Sønnen Dennis er blevet autoriseret el-installatør og VE-installatør, og det har startet et helt nyt kapitel for firmaet.

- Der er allerede fem mand i elektriker-afdelingen med en ekstra mand på vej. Det går hurtigt, så det varer nok ikke længe, før vi er oppe på 10 mand, forklarer Henrik E. Olsen.

Den nye elektriker-afdelings succes sker på trods af, at lokalområdet i forvejen har en del el-installatører med mange år på bagen, men det overrasker ikke Henrik E. Olsen.

- Der er en synergi mellem vores hvidevaresalg og el-delen. Folk kender os fra når de skal købe deres hvidevarer, hvor de har fået en god service, og så vil de også gerne bruge os som elektrikere, forklarer han.

VVS-afdeling undervejs

Henrik E. Olsen er sikker på, at firmaet ikke er færdig med at ekspandere.

Hans yngste søn, Peter, er ved at læse til autoriseret VVS-installatør, og det kan åbne helt nye døre for firmaet.

- Inden for to år skulle vi gerne have åbnet en VVS-afdeling. Det ligger lige til højrebenet, fortæller Henrik E. Olsen, der også håber, at hans sønner kan køre firmaet videre, når den tid kommer.

Træt af uærlig priskrig

Efter at have drevet forretningen i 15 år helt udenom de store kæder, så gik Henrik E. Olsen for to år siden med i kæden El-Salg efter lang tids overvejelser.

- Nu til dags tror jeg ikke, at du kan starte op uden at være en del af en kæde, men fordi jeg var så god en købmand, så kunne jeg klare det. Jeg fik nogle gode aftaler i stand, så jeg kunne købe direkte hos importørerne og lave nogle bedre priser, forklarer han.

Henrik E. Olsen må erkende, at det har nogle fordele at være en del af en kæde. Blandt andet at kunne benytte El-Salgs store lager i Jylland.

Han har dog ikke meget til overs for de store kæder, der dominerer branchen ved at presse priserne unaturligt i bund.

- De varer, som de reklamerer med, er jo stort set aldrig dem, som du ender med at gå ud af butikken med. Det er ofte, at de ikke har varerne hjemme, men så får de ansatte lokket dig til at købe en anden varer, der lige koster 1000 kroner mere og i øvrigt er meget bedre. Det er så irriterende, og alle leverandørerne er også trætte af det, fortæller Henrik E. Olsen.

- Når det kommer til stykket, så har vi masser af ting, som vi kan sælge billigere. Vi kan sagtens slå dem på prisen, hvis alle bare var ærlige om prisen, tilføjer han og understreger, at ærlighed og høj service altid har været i centrum for ham.

Kampen for at drive en forretning i så hårdt presset en branche har dog kostet på det personlige plan.

- Jeg har knoklet meget. For et år siden begyndte jeg at holde lukket om lørdagen simpelthen for ikke at gå ned med stress. Folk spurgte, om jeg havde råd til det, men det er et spørgsmål om, at det også skal kunne hænge sammen personligt, forklarer han og tilføjer, at firmaet stadig er vækstet på trods af lukkedagen.

- Jeg håber, at jeg med tiden kan trække mig lidt fra arbejdet. Jeg har fået en god mand i butikken nu, så jeg forhåbentlig kan komme lidt mere ud og besøge kunderne i det nye år. Det har der simpelthen ikke været tid nok til, forklarer han.