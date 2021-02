Foto: Per Christensen

Nok frivillige til at lynteste kollegaerne på skolerne

Når skolerne genåbner mandag 8. februar, går de selv i gang med at kvikteste lærere og pædagoger i skoletilbuddene og i børnehaver og vuggestuer for coronavirus.

- Vi har fået nok frivillige, som har meldt sig. Og vi har sikret, at det ikke går ud over undervisningen, fortæller Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S).

De frivillige, herunder lærere, fra egne rækker vil i løbet af ugen blive oplært i næsepodning. Det er dog ikke et initiativ, som lærernes fællestillidsmand, Mette Brendstrup Laursen, bifalder. Hun har tidligere oplyst, at det ikke er en opgave for lærerne. Den ligger hos det sundhedsfaglige personale, mener hun.