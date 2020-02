Nødråb fra borgmester gør indtryk på politikere

- Det gør selvfølgelig indtryk på mig, at politikere fra kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune er bekymrede over patienter fra De Særlige Pladser. For mig er det vigtigt at få afdækket problemets omfang, og jeg har derfor bedt psykiatriledelsen om en redegørelse, skriver Heino Knudsen i en mail.