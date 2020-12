Se billedserie ...Og så skulle vi i øvrigt sige fra dansenisserne, at de kommer til byen igen. Den 12. december klokken 12, giver de den således gas foran Stage Optik i Algade. Foto: Michael Thønnings

Nisserne danser med de store pølser

Vordingborg - 08. december 2020 kl. 20:04 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Der var nissedans og bilkøer, da Lisa Larsens nye store pølsevogn åbnede ved Skousen. Der var gang i åbningen af Lisa Larsens nye pølsevogn mellem Aldi og Skousen i fredags. Det betød blandt andet et besøg af de dansende nisser, som trak en del opmærksomhed.

- De har jo kørt forbi i lange køer, for at se hvad der skete, fortæller en af nisserne efter dansen, mens de forklarede, at de også lige havde prøvet pølserne af - til stor tilfredshed.

Og den tilfredshed går igen hos pølsedamen, Lisa Larsen, der sprang ud med sine vildsvineburgere og halve meters hotdogs i sommers, hvor hun åbnede bag Skjold Burne i Vordingborg. Den vogn er dog solgt, for Skousen spurgte, om hun ikke ville ned til dem, og det var så her, at hun åbnede med sin nye og noget større vogn.

- Den er godt halvanden meter større end den gamle. Dertil har jeg fået to ovne, to frysere og køleskab, fortæller LIsa Larsen der også udvider sortimentet.

Det betyder blandt andet vildsvinepølser, ostepølser, pitabrød og så hendes egen favorit - revelsesben med coleslaw og barbequesovs.

Alt er stadig lavet af lokale bagere, slagtere eller hjemme i hendes eget køkken, ligesom hun nu har mulighed for at lave ting selv i vognen, hvor den gamle mere var til servering.

- Jeg tror det bliver rigtig godt, og jeg kan da også se at håndværkerne er begyndt at komme - det er den halve meter hotdog, der lokker, smiler hun.

Det var i øvrigt også den, der senere på dagen gjorde, at hun skulle have besøg af to "youtubere", der skulle dyste i hotdog-spisning.

- Folk har været rigtig søde og modtaget det rigtig pænt, siger Lisa Larsen, der midt i hurlumhejet med den nye vogn, også solgte sin lejlighed og flyttede i hus - men stadig lokalt.

- Jeg kan god lide der sker noget, griner hun og påpeger at den nye pølsevogn følger Skousens åbningstider fra 11 til 17.30 hver dag, men er lukket søndag og mandag, hvor der skal ordens og bestilles varer.