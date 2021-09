Ni lokale bilforhandlere er med på kulturnatten

For de bil og motorglade bliver der meget at opleve, når Vordingborg by holder Kulturnat på fredag den 3. september.

- Bilforhandlerne er med for at vise os frem, så folk kan få lov til at "sparke dæk". Vi er med lige så meget for at vise flaget, som for at sælge biler, siger Lasse Olsen.