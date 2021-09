Første stop på årets ?Tour De Mikrovirk? var i Hollænderhaven i Vordingborg, hvor værtsparret Bente Plesnow og Robert Drikkjær tog imod. Parret overtog Hollænderhaven 1. januar og Robert Drikkjær (th.) fortalte blandt andet om, hvilke planer de nye værter har med at skaffe nye kunder - set i lyset af at kommunen trækker det kommunale tilskud, Hollænderhaven har fået i årevis. Samtidig fortalte han, at huset vil få en elevator, så flere kan benytte de fine selskablokaler, der er i underetagen. Foto: Henrik Ekberg

Netværk for små lokale virksomheder lukker

I 5-6 år har nogle af de mindste virksomheder i kommunen via netværket Mikrovirk arrangeret en årlig bustur for at besøge andre mikrovirksomheder og for at netværke. Men i sidste uge blev den sidste "Tour De Mikrovirk" afholdt.

Det var Vordingborg Erhverv, der i sin tid tog initiativ til "Mikrovirk" for at understøtte kommunens små virksomheder til netværksdannelse - blandt andet med arrangementer og fælles digitale platforme.

Vordingborg Erhverv har imidlertid nu besluttet, at man ikke fremover vil drive Mikrovirk, og at det nu er op til mikrovirksomhederne selv at køre projektet videre.

- Vi har tilbudt medlemmerne, at de kan få den resterende del af den bevilling, der i sin tid blev givet til projektet, som hjælp til at etablere en forening, der kan drive netværket videre, oplyser Søren Knudsen, presse- og kommunikationsrådgiver i Vordingborg Erhverv.

Ikke opbakning nok På årets "Tour De Mikrovirk", ville styregruppen bag netværket derfor beslutte, om man skulle forsøge at fortsætte på egen hånd som en forening eller lukke det ned.

Kun 15 ud af 130 medlemmer i netværket deltog i turen, hvor 12 virksomheder fik besøg.

Beslutningen blev derfor at lukke ned, oplyser Henrik Westergaard, indehaver af Monkeysound.

Han har de sidste par år, sammen med Susan Thydal, indehaver af Thydal Kommunikation, og Heidi Frandsen, JMS Maskinservise, udgjort styregruppen.

- Der har ikke været ikke opbakning nok. Nu lader vi det falde og kan så håbe på, at andre måske tager det op. siger Henrik Westergaard.

- Vi har ringet rundt, og 130 mikrovirksomheder har tilkendegivet, at de stadig gerne vil være med på mailinglisten. Men når vi så afholder arrangementer, møder folk ikke op, selvom det er gratis. Og blandt dem, der har meldt sig til, er der en del, der melder afbud dagen før, andre møder bare ikke op. Det er primært den faste garde, som er med hver gang.

- Det ser vi som et signal om, at Mikrovirk har haft sin tid. Og hvis behovet ikke er der, er det også spild af tid, at vi holder møder i styregruppen for at finde ud af, hvad vi skal gøre næste gang.

- Så må vi finde andre måder at netværke på, hvor vi blandt andet kan klæde de andre mikrovirksomheder på til at vide, hvad vi hver især kan, så vi kan bruge hinandens ressourcer, siger Henrik Westergaard.

Han peger på de Mikrovirks facebook-gruppe, som har 125 tilmeldte lokale virksomheder.

Den har styregruppen besluttet at holde fast i.

- Her vil vi stadig kunne snakke kunder over til hinanden, påpeger Henrik Westergaard.

Han opfordrer derfor stærkt medlemmerne til at dele deres succeshistorier i facebook-gruppen.

- Mit stille håb er, at der via denne kanal hen ad vejen kan skabes basis for en forening for mikrovirksomhederne her i kommunen. Som forening kan vi nemlig få adgang til nogle andre faciliteter.

Gik helt i stå med corona Hjemmesiden Mikrovirk, som har været en del af det projekt, der blev etableret at Vordingborg Erhverv, har styregruppen valgt ikke at overtage og køre videre, fordi man ikke har nogen til at bestyre den.

- Det er ærgerligt at lukke ned, På den anden side er det også en lettelse, når det, man arrangerer, ikke er værdsat. Så kan jeg bruge tiden bedre på noget andet, konstaterer Henrik Westergaard.

Pandemien har også betydet en del for aktiviteten i Mikrovirk.

- Coronaen fik tingene til at gå helt i stå, fortæller Henrik Westergaard.

Fakta En mikrovirksomhed er en betegnelse på en mindre - som regel enkeltmandsejet virksomhed, der som oftest er kendetegnet ved at have ingen eller kun ganske få ansatte. - Vordingborg Erhverv tager Mikrovírks beslutning om at lukke til efterretning og finder den forståelig, når der ikke var interesse blandt mirkovirksomhederne til at fortsætte på egen hånd, lyder det fra Søren Knudsen.