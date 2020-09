Malermester Björn Forsberg tager hånd om lærlinge i et nyt netværk, som coronavirussen dog på ubestemt tid sætter en stopper for. Privatfoto

Netværk for lærlinge lagt i coronadvale

Vordingborg - 02. september 2020

Siden februar 2020 har en arbejdsgruppe med tre lokale håndværksvirksomheder og Vordingborg Erhverv arbejdet på at få lavet et netværk for lærlinge i bygge- og anlægsbranchen i Vordingborg Kommune.

Der var planlagt et kickoff-arrangement i maj måned, som desværre dengang måtte udsættes på ubestemt tid.

Selv om det nu er tilladt at samles op til 100 personer, har arbejdsgruppen besluttet at udsætte opstarten af netværket.

De fleste bygge- og anlægsvirksomheder har travlt i øjeblikket, og det vil være meget uheldigt, hvis deres ansatte bliver syge eller skal i karantæne, lyder det i en pressemeddelse.

Arbejdsgruppen ønsker derfor ikke at tage nogen chancer ved at samle en stor flok lærlinge til et arrangement.

- Vi er nødt til at lægge projektet i dvale indtil corona-situationen er stabiliseret. Jeg ved, at corona kan fås alle steder, men vi behøver ikke lave sammenkomster, bare fordi det er besluttet for lang tid siden, siger malermester Björn Forsberg.

Han er én af de tre lokale virksomheder i arbejdsgruppen. De to andre er Filtenborg El og Pribohuset ApS.

Alle tre virksomheder deltager i netværket, der hedder »VorLærling« med en lærling og mester selv.