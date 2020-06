En mindre version af tirsdagsmarkederne bliver alligevel gennemført - nu som gågade-dage uden loppesalg, kunstnerstræde eller øl og musik på Torvet. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Nej til tirsdagsmarkeder - men ja til gågade-dage

Vordingborg - 11. juni 2020 kl. 13:37 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er glæde i Møns Handelsstandsforening, efter at man onsdag aften fik den sidste tilladelse på plads til et initiativ, der skal genvinde lidt af det tabte ved, at man i år har måtte aflyse de seks tirsdagsmarkeder.

I stedet har foreningen nemlig nu fået lov til at holde seks »tirsdagsgågader«, som groft sagt vil svare til en slags »Tirsdagsmarked light«.

- Storegade bliver lukket fra Hages Torv og ned til Storegade 68 - altså til og med Butik Amaze. Men der bliver ikke noget med loppemarkeder, kunstnerstræde eller musik og ølsalg på torvet i år, fortæller Tina Olsen, formand for Møns Handelsstandsforening.

Til gengæld betyder tiltaget, at butikkerne i Storegade disse seks tirsdage også kan rykke ud på gaden med boder og stande, og for de medlemmer, der ikke har butik i Storegade, bliver der et antal pladser på Hages Torv, Torvet og Gåsetorvet - i alt 16 pladser.

Hvor mange mennesker udefra, der så kan ventes at valfarte til Stege de seks tirsdage, som begynder den 30. juni, har Møns Handelsstandsforening svært ved at forudsige. Dog er Tina Olsen ikke i tvivl om, at tirsdagsmarkederne i forvejen er så »indgroet« i folks vaner, at uanset om markedsdagene bliver holdt eller ej, vil der stadig være et mylder af mennesker i Stege i løbet af sommeren. Og set i det lys giver det efter handelsstandsforeningens vurdering god mening at åbne gaden op for handel.

- Så kan butikkerne rykke lidt mere ud, og folk, der måske stadig ikke er helt trygge ved at gå ind i forretningerne, kan handle ude på gaden. Vi vil få mange turister til byen under alle omstændigheder, og på den her måde får vi gjort bedre plads til dem, siger Tina Olsen.

Tilladelsen fra myndighederne inkluderer ikke noget krav om, at Handelsstandsforening skal sætte særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i værk ud over dem, butikkerne allerede gør brug af i henhold til gældende regler.

- Jeg tænker også, at folk efterhånden har taget coronaen så meget til sig, at de godt ved, hvordan de skal håndtere det, siger Tina Olsen.