De seks boliger på hver side af Pilotstræde er væk. Tilbage står en større regning. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nedrivning af boliger endte med bøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedrivning af boliger endte med bøde

Vordingborg - 28. maj 2020 kl. 07:21 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedrivningen af 12 skimmelramte boliger i Langebæk blev både forsinket og over en halv million kroner dyrere end planlagt.

Det hele begyndte, da kommunalbestyrelsen i 2015 godkendte nedrivningen af 12 almene familieboliger i Pilotstræde i Langebæk til 1,1 millioner kroner.

Nedrivningen blev dog forsinket, fordi flygtninge væltede ind over Europas grænser. Det udløste fra regeringens side et totalt stop for nedrivning af boliger for at forhindre boligmangel.

Dernæst gik der tid med en tvist mellem kommunen og Vordingborg Boligselskab, der administrerer boligerne i Pilotstræde, om potentiel jordforurening.

Det kostede en bunke penge til advokatbistand. Derudover var der aldrig budgetteret med de cirka 140.000 kroner, som det kostede at genhuse beboerne i Pilotstræde (!).

Ingen tog telefonen Regeringen gav i efteråret 2016 atter grønt lys til at nedrive boliger, og entreprenørfirmaet »Dem fra Nordlunde« gik i gang med at fjerne boligerne 1-11 og 4-14 i Pilotstræde.

Her dukkede under udgravningen 12 utætte tanke med fyringsolie op. De kunne ifølge boligselskabets rådgiver, Dansk Miljørådgivning, have forurenet jorden.

Derfor ringede Dansk Miljørådgivning til kommunens miljøafdeling, men der var ingen der tog telefonen, så vedkommende indtalte i stedet en besked på telefonsvareren.

Det oplyser Jens Hartmann, der er direktør for Vordingborg Boligselskab.

Han mener, at arbejdet burde have været stoppet, indtil kommunens miljørepræsentant var kommet forbi Langebæk for besigtige jorden, men arbejdet fortsatte under tilsyn af Dansk Miljørådgivning.

Den næste fejl skete ifølge Jens Hartmann, da »Dem fra Nordlunde« ikke som aftalt fik anmeldt jordflytningen.

Fik sig en overraskelse Der skete ifølge Jens Hartmann ikke yderligere svipsere. Alt foregik efter forskrifterne, og jordprøver viste senere, at jorden ikke var forurenet.

- Jeg troede egentlig, at den sag var ude af verden, siger Jens Hartmann.

Derfor blev han temmelig overrasket, da boligselskabet i maj 2017 fik at vide, at kommunen havde anmeldt sagen til politiet.

Det resulterede i en bøde på 5000 kroner, som Dansk Miljørådgivning i sidste ende valgte at betale.

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune ønsker ikke at gå i detaljer med sagen, men han beklager forløbet.

- Jeg havde helst set, at der ikke var blevet nogen sag, og at vi havde fundet en løsning, siger han.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde godkendte politikerne det endelige regnskab for nedrivningen, som i alt ender med at koste 1,7 millioner kroner.